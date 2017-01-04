Haber; ERDAL TANRIVERDİ

Geçen seneden yapılan 4 binin üzerinde kayıt sahibi için kayıt yenileme işlemleri ise 9 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adaylar kayıtlarını internet üzerinden yenileyebilecekler. İsteyen vatandaşlar kayıtlarını müftülük vasıtası ile de yapabilecekler. Hac adayı kuraları 23 Şubat tarihinde Ankara’da çekilecek. Başvuru için Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kaydı hesabına 20 lira yatırıp dekont ve kimlik kartı ile müftülüklere şahsen başvurarak yada internet üzerinden kayıt yapılabiliyor. Kayıt tazelemede ücret alınmıyor.

Hacca erken yaşta gitmede fayda olduğunu kaydeden uzmanlar, “Çünkü yaşlandıkça Hac ibadeti zorlaşıyor. Bütün ibadetlerin genç yaşta ya da zamanında yapılmasında fayda var. Yaşlı duruma bakınca iş çok zorlaşıyor ve ibadetin kalitesi düşüyor. İleriki yaşlarda tavaf var, Arafat’a yürüme var. Yani hep hareketli ibadet. O nedenle insanların genç yaşında gitmesinden fayda var. O nedenle bu algıyı bırakalım. Namazı zamanında başlayıp istifade etmek gerek” görüşünde birleşiyorlar.