Haber: Kasım ŞAHİN

Son KHK Bolu’yu da vurdu. Ülke genelinde Kara Kuvvetlerinden 3 bin 077, Deniz Kuvvetlerinden Bin 126, Hava Kuvvetlerinden Bin 949 subay ve astsubay, Adalet Bakanlığından aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu Bin 052, 4 Vali yardımcısı ve 4 kaymakam, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay , astsubay ve uzman çavuş ihraç edilirken, 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon kanalı kapatıldı. Son kararnamede, toplamda 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken, 148 personel de görevlerine iade edildi.

KHK BOLU EMNİYETİNİ VURDU

701 sayılı kanun hükmünde kararnameler Bolu İl Emniyet Müdürlüğünü de vurdu. 6 üst rütbeli emniyet mensubu ile 14 polis, KHK ile ihraç edilirken, 3 üst rütbeli personelinin de rütbeleri söküldü.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Bahadır Aydın, Profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü

Orhan Kaya, Araştırma Görevlisi, Fen Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümü

Selime Güzelsarı, Doktor Öğretim Görevlisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi

Ülkü Güney, Doktor Öğretim Görevlisi, Fen Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

İnfaz ve Koruma Memuru - Eyüp Korkmaz, Ramazan Çam, Hüseyin Alakuş, Kahraman Yılmaz, Ömer Faruk Aksen

BOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

İnfaz ve Koruma Memuru - Özcan Demirtaş

BOLU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar İşletmeni - Nermin Özdemir

BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Jandarma Astsubay Kad. Üstçavuş - İdris Doğan, Uzman Jandarma III.Kad. Çavuş - Muhammed Çatalkaya

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez/Öğretmen – Derya Eren, Selma Ünsal, Şaziye Kızılaslan, Şerife Uluğ Demirbaş, Zeynep Uçar

Gerede/Öğretmen – Elif Demirağ, Mengen/Şube Müdürü – Yalçın Kazak