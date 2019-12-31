Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Ziraat Odası son meclis toplantısı yapıldı. 2019 yılı faaliyetlerinin son bulduğu meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan “Yılın sonunda bugün son meclis toplantımızı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2019 yılında sizlerle birlikte güzel şeyler yaptık. Örneğin; Mısır kurutma tesisimizi kurduk. İnşallah 2020 yılında da bunların hayırlı olmasını dilerim. Biz 2019’da satış mağazamızla, mısır kurutma tesisimizle, buğday eleme makinamızla çiftçimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah 2020 yılı herkese hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

“2019 YILINI BAŞARIYLA KAPATMIŞ BULUNUYORUZ”

2019 yılını başarıyla kapattıklarını belirten Ziraat Odası Meclis Başkanı Tahsin Akduman ise “2019 yılının son toplantısına geldik ve 2019 yılının faaliyetlerini bu şekilde kapatacağız. Kısa bir değerlendirme yapacak olursak, 2019 yılında çiftçimize faaliyetlerimizi sürdürdük. Tabi biz her ay toplanarak yönetim kurulunun yaptıklarını görüştük ve hep beraber 2019 yılını başarıyla kapatmış bulunuyoruz. 2020 yılının da çiftçimize, odamıza hayırlı olmasını diliyorum ve geçen yılın da güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.