Son pişmanlık fayda etmedi

Haber: C. Kutay Aykan

14 Kasım 2017 tarihinde daha önceden aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Burak Altuntaş’ı cep telefonuyla arayarak, gözlerden uzak bire çağıran ve burada çıkan tartışma sonrası ekme bıçağı ile arkadaşının boğazını keserek öldüren ve bununla da yetinmeyen katil zanlısı Fatih Alemdar son duruşmasına çıktı.

Mahkeme Başkanının, “Son sözün ne?” sorusuna katil zanlısı, “Çok pişmanım. Olay istemeyerek meydana geldi. Gerçekten çok pişmanım” dedi. Daha sonra mahkeme başkanı, cinayetin çocuğa karşı işlendiğinden hiçbir indirimde bulunmayarak katil zanlısını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Alemdar’ın yakınları, karar sonrası gözyaşı döktü.