Son pişmanlık fayda etmedi

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 6 ay önce Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu yol kontrolü sırasında araçlarında 300 gram kokain ile yakalanan ve ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Ferhat Demir(46) ile İbrahim Bulut(31) hakkında son karar verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan ve corana virüsü nedeniyle SEGBİS sistemiyle cezaevinden duruşmaya katılan her iki sanık üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, içmek amacıyla 4 bin TL karşılığında satın aldıklarını ve asla ticari bir amaç gütmediklerini, kokaini İstanbul’dan aldıklarını ve Diyarbakır iline götürdüklerini, pişman olduklarını dile getirdiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferhat Demir ile İbrahim Bulut’un ayrı ayrı 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve yine her iki sanığa ayrı aydı 50’şer bin TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.