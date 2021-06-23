Son pişmanlık fayda etmedi

Haber: Okay Özcan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mevlüt K. Son kez hakim karşısına çıktı.

NİŞANLIM BENİ BEKLİYOR

Mahkeme heyetinin son savunman nedir sorusuna karşın tutuklu sanık Mevlüt K., “Yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Çaresizlikten dolayı uyuşturucu ticareti işine girdim. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, bir daha böyle bir işe kalkışmayacağım. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan utanç duyuyorum. 2 yıllık nişanlıyım, nişanlım beni bekliyor. Beni serbest bırakın nişanlıma kavuşayım. Söz veriyorum size, özür dilerim, eylemimi kabul ediyorum. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum” diye konuştu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, suçun sabit olduğunu, tüm delillerin tamamlandığını, suç vasfının tam olarak oluştuğunu belirterek, sanık Mevlüt K.’yi önce 11 yıl hapis cezasına ardından da iyi hal indirimine giderek cezayı 9 yıl 2 ay hapis cezasına ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.