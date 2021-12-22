Son pişmanlık fayda etmedi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesinde oturduğu evini uyuşturucu tarlasına çevirdiği ihbarı üzerine, eve şok baskın düzenledi. Uğur Özdemir.’nün evinde yapılan aramada 507 gram esrar, saksılara yetiştirilen 5 kök Hint keneviri ile çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Uğur Özdemir, son savunmasında çok pişman olduğunu, uyuşturucu satmadığını ve uyuşturucuları arkadaşlarına hediye ettiğini söyledi.

İŞ YERİNDE BİLE İÇMİŞ

Evdeki uyuşturucu teşkilatı özellikle kendim kurdum. Nasıl yapılacağını internetten öğrendim. Kendim içmek için bu yola girdim. Şayet, uyuşturucu satıcısı olsaydım, evim arabam olurdu ve bankalarda ki borçlarımı kapatırdım. Bazen arkadaşlarıma hediye ediyordum. Her sabah işe giderken, bir poşet içerisine uyuşturucu koyarak, işyerindeki mola sırasında içerdim Bunun mütalaası oldum. Benim rabbimden, vatanımdan ve anamdan başka hiç kimsem yok. Ne olursunuz beni tahliye edin. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan özür diliyorum. Bu işin ticaretini yapmış olsaydım, daha güzel bir hayat sürerdim. Hint keneviri ektiğim doğrudur” diyerek kendisini savundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu yargılanan Ufuk Özdemir’in, uyuşturucu madde ticareti yaptığına kanaat getirerek bu suçtan 8 yıl 4 ay, evinde uyuşturucu imalatı yapmaktan 3 yıl 4 ay, toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezası ile toplamda 24 bin 980 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.