Son Saniyede Yıkıldık

Altay, 22. hafta mücadelesinde konuk ettiği Boluspor'u 90+3. dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Altay 28 puana ulaşırken, Boluspor 32 puanda kaldı. Altaylı taraftarlar maçtan önce iki takım futbolcularını el ele tribünlere çağırdı. Altaylıların, "Hoş geldiniz" tezahüratı üzerine Boluspor taraftarları, "Büyük Altay" şeklinde tempo tuttu.

STAT: İzmir

HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Cemal Bingül (xx), Bilal Gölen (xx)

ALTAY: Aydın (xx) Yasin (xx), Ulaş (xxx), Gençer (xx), Özgür (xx), Merter (xx) (Dk. 53 Ferhat xx), Tavares (x) (Dk. 46 İbrahim Akın xx), Putsila (xxx), Tatos (xx) (Dk. 85 Sinan), Kappel (xxx), Paixao (xxx)

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci (xx) Fink (xx), Hayrullah (x), Ümit (xx), Burak Bekaroğlu (xx), Sebaihi (xxx) (Dk. 72 Umut xx), İshak (xx), Guido (xxx) (Dk. 82 Özgür Can x), Mustafa (xx), Akabueze (xxx), Vukadinovic (x) (Dk. 84 Mutlu)

GOL: Dk. 90+3 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Putsila, Kappel (Altay), İshak (Boluspor)

15. dakikada Kappel'in pasıyla Bolu ceza sahasına giren Putsila'nın düzgün vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

20. dakikada sağdan Tatos kesti, Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

21. dakikada konuk ekipten Guido'nun vuruşunda kaleci Aydın topu köşeden çıkardı.32. dakikada Boluspor etkili geldi. Sağdan Fink'in yerden ortasında yakın mesafeden Sebaihi vurdu, savunmada Ulaş topu çizgiden çıkardı.

45. dakikada soldan Putsila'nın pasında penaltı noktası üzerinden Kappel kötü bir vuruşla topu üstten auta yolladı.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Akın'ın plase vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

64. dakikada sağdan Yasin'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gençer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak bu kez üst direkten auta çıktı.

72. dakikada konuk ekipten Guido'nun sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Paixao'nun vuruşunda kaleci Gökhan'ın çeldiği topu Sinan tamamladı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+3. dakikada topla buluşan Paixao rakiplerinden sıyrılıp müthiş bir vuruşla topu çatala gönderdi: 1-0. Galibiyetin ardından Portekizli golcü taraftarlara üçlü çektirdi. İzmir ekibi maçı alırken Boluspor’da ise kötü gidiş devam etti.