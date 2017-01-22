Anayasa değişiklik tasarısı görüşmeleri Cumartesi sabahı erken saatlerde son buldu. Tasarının kabulü sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Türk siyasi tarihinin en önemli dönüm noktasında olunduğunu belirterek, "Anayasa teklifi görüşmelerimizi Meclis'te başarıyla neticelendirdik ve referandum sürecine girdik. Referandumda, son söz, karar ve en büyük yetki yüce milletimizdedir" diye konuştu.

“AK PARTİ VE MHP’NİN DİK DURUŞU NETİCEYİ GETİRDİ”

Ercoşkun, AK Parti ve MHP’nin süreç boyunca sergiledikleri dik duruş ve ülke menfaatleri noktasındaki birlikteliğin bu olumlu neticeyi getirdiğini belirterek, şunları söyledi:



“ANAYASA KOMİSYON ÇALIŞMALARINA VE MECLİS'TEKİ GÖRÜŞMELERE EKSİKSİZ KATILDIM. BUNU, MİLLETİMİZ İÇİN ÜZERİME BİR VAZİFE VE SORUMLULUK YÜKLEYEREK GERÇEKLEŞTİRDİM"

“Artık söz de, karar da, yetki de yüce milletimizde. Millet iradesini temsil etme noktasında kutsal bir görev gerçekleştirirken bizler, millet adına yaşanacak değişimin kararının yine milletçe verilmesi noktasında Meclis'te bir irade ortaya koyduk. Bu süreci Allah'ın izniyle ve alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti Bolu Milletvekili olarak, Anayasa Komisyonu’nda olmadığım halde, ilk günden son ana kadar Anayasa görüşmelerine eksiksiz katıldım. Bütün görüşmelerde yer aldım, orada olmam gerektiğini düşündüm. Bu önemli karara pozitif yönde katkı vermek ve olan biten herşeye detaylı şekilde hakim olmak, bu süreçte bizim en önemli görevimizdir, diye düşündüm. Sonuç itibarıyla bazı değişiklikler yapılarak, tasarının son hali verilmiş oldu. Bundan sonraki süreç milletimizin takdiriyle gelişecek.”

“HDP NE ZAMAN SIKIŞSA, CHP DESTEK VERDİ”

Anayasa değişiklik görüşmeleri sırasında CHP’nin yine HDP ile el ele verdiğini vurgulayan Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Anayasa Komisyonu çalışmalarında ve Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde CHP ile HDP’nin birlikteliğini net şekilde gördüm. Gerçi biz bu duruma yabancı değiliz. Ne zaman HDP sıkışsa, CHP’nin bir desteğiyle karşılaştığına defalarca tanık olduk. CHP ile HDP el ele vererek, bu sürece karşı çıktılar.

"CHP, GÖRÜŞMELER BOYUNCA, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZÜNDEN AYRILMAYAN HDP'NİN PEŞİNE TAKILDI"

Buradan da şu neticeyi görmek lazım; Söylem itibariyle CHP ve HDP bu değişikliğin Türkiye’nin bölünmesine ve parçalanmasına yol açacağını ifade ediyorlar. Ama Kandil’e bir kelime söyleyemeyen, bölücü terör örgütünün sözünden bir gram ayrılamayan HDP’nin bu söylemi milletimizin takdirinde ne kadar yer bulacak, bunu göreceğiz. Ama acı olan CHP’nin bu söyleme takılarak arkasından gitmesi. Bu durum süreçte ayan beyan net şekilde ortaya çıkmış, gerçek yüzler tespit edilmiş oldu.”

Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, muhalif iddiaların aksine tasarının Meclis'te yangından mal kaçırır gibi oylanmadığını vurguladı ve değişikliğin 2001’den bu yana AK Parti beyannamelerinde yer aldığını söyledi. Ercoşkun, şöyle konuştu:

“VATAN, MİLLET VE BAYRAK İÇİN ORTAYA KOYDUĞUMUZ MÜCADELEYİ EN İYİ MİLLETİMİZ BİLİYOR"

“AK Parti’nin 2001’den itibaren beyannamesine koymuş olduğu Anayasa değişikliğinin somut olarak kamuoyuna sunulduğu tarih 2010 yılına tekabül ediyor. Yeni Anayasa ve bu yapmış olduğumuz değişiklikler, 2010 yılında kamuoyunun önüne koyduğumuz Anayasa değişikliğinin içeriğiyle yüzde 90 oranında benzerlik gösteriyor. 2010'dan bu yana 7 yıl geçti. AK Parti’nin teklifi olarak, açık ve net şekilde ortada olan bu değişiklik, ‘Yangından mal kaçırırcasına’ şeklindeki muhalif söylemleri de aslında boş çıkarıyor. 7 seneden beri maksat ülkeye, millete, devlete bir şey katmaksa, ‘Öyle olmasın da böyle olsun’ demek gerekirdi. Bunu yapmak yerine, maalesef bunu söylemek istemezdim ama sürecin başından sonuna kadar yalanlarla hareket eden bir süreç ortaya koydu CHP. Milletin önüne çıktığımız zaman millet kimin yalan söylediğini, kimin doğruları söylediğini, kimin vatan, millet ve bayrak için inisiyatif alıp ortaya çıktığını dünyaya gösterecek. Aziz milletimizin iradesine bugüne kadar güvenen bir siyasetçi olarak, en doğru kararı yine milletimizin vereceğine yürekten inanıyorum.”