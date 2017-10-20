Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelinde, motosiklet hırsızlıklarının artması, abart egzoz kullanımının fazlalaşması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilin emniyet müdürlüklerine bir genelge göndererek motosiklet üzerine uygulama yapılması talimatı verdi.

Bu talimat üzerine Asayiş Şubesi ekipleri Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi girişi, Borazanlar Mahallesi EML karşısı, Karacasu Yolu, Mudurnu Yolu, YSE Kavşağı olmak üzere şehrin ana arterlerinde resmi ve sivil polisler görev yaptı. Motosikletlerin şase numaraları tek, plakalı tek tek kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere çeşitli miktarlarda para cezası kesti.

Emniyet yetkilileri bu tür uygulamaların hafta içerisinde sık sık yapılacağını ve çalıntı motosikletle konusunda bilgi sahibi olan vatandaşların mutlaka 155 Polis İmdat hattına bilgi vermelerini istediler.