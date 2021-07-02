Son tarih 31 Ağustos



Haber: Aysun Beykoz

Yapılandırma ile belediyeye vergi, ceza ve harç borcu olan tüm kişi veya kuruluşlara gecikme cezaları silindikten sonra peşin veya taksitle ödeme imkânı sunuluyor. 09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’ çerçevesinde Bolu Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarını yeniden yapılandırıyor. Bolu Belediyesi yapılandırma ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emlak, eğlence, haberleşme, elektrik tüketim, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek.

Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Ağustos ayı sonuna kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız ana borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek”

İSTEYEN PEŞİN, İSTEYEN TAKSİTLİ ÖDEYEBİLECEK

30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırılmasını içeren 7326 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi ziyai cezası ve uygulanan gecikme zamları yapılandırabilecektir. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek başvuruda/dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Kanundan yararlanmak isteyenler 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar E-Belediye üzerinde bulunan “7326 Yapılandırma Başvuru” ekranı üzerinden veya Bolu Belediyesi’ne bizzat müracaat ederek başvurabilirler.