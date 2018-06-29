Haber: Semih Baykal

İlimiz Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi’ndeki bugün halen varlığını koruyan yığma tuğla kirpi saçaklı kübik mimari 3 katlı, 19. Yüzyıl döneminin eserlerini günümüze taşıyan Katırcı Hanı yıkılmakla karşı karşıya kaldı. Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı toplantılarında İmar komisyonu tarafından yol genişletme çalışmaları nedeniyle Katırcılar Hanı’nın yıkılarak daha geriye yeniden yapılması konusu gündeme geldi. Mecliste konuşulan konu Cumhuriyet Halk Partisinin red oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Bolu’nun son tarihi hanı da yıkılacak ve geriye yeniden yapılacak.

DERNEKLERDEN SERT TEPKİ

Yıkım kararının alınmasını haber alan Sebilci Bolu Kültür Derneği, sert tepki göstererek konuyu Ankara 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne dilekçe yazdı. Dernek, yetkilileri dilekçe de şu ifadelere yer verdi; “Bolu ili Merkez İlçe Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi 22 palta 155 ada 7-8 parselde bulunan Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 4424 sayılı kararı ile tescilli tarihi Katırcı Hanı yol genişletmek amacı ile yıkılarak daha geriye yeniden yapılmak istemektedir. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları İlke Karanın 3. Maddesinde; ekonstüksiyon yapılması için, yapının herhangi bir nedenle yitirilmiş olması gerektiğini. Yine aynı kararın 2. Madde esaslı onarım ilkelerinin b) fıkrasında: Yapıların yıkılmadan korunması esastır diye belirtilmiştir. Yapı bugüne kadar geçirdiği depremlerden hasar almadan günümüze kadar gelmiştir. Maili inhidam gerektirecek yapısal zafiyeti bulunmamaktadır. Şuanda yürütülen uygulama kanuna aykırı bir uygulamadır. Yapının; dışı taş ve tuğla yağma duvar, içi ahşap konstrüksiyon yapı tarzında olup, dış duvardaki sıva tamirleri yapılarak, içerde çürüyen ahşaplarının değiştirilerek eski fotoğraflarından yararlanılarak özgün mimari elemanları ve özgün malzemesi kullanılarak yerinde onarılması gerekir. Katırcılar Hanı, Bolu’nun tarihi han mimarisinin son örneğidir. Türkiye’deki ve dünyadaki diğer örnekleri gibi konaklama fonksiyonunda restore edilerek Bolu ve ülke tarihine ve turizmine kazandırılması gerekmektedir. Bizden sonraki kuşaklara verilmek üzere bize emanet edilen bu yapının yıkılmadan yerinde restore edilmesi için gerekli desteğin verilmesini ve gerekli işlemlerinin yapılmasını arz ederim.” Bu dilekçeden sonra Ankara 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.