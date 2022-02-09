Son teknoloji Tomografi cihazı Bolu’da

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazı hizmete girdiğini açıkladı. İhtiyaç dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Bolu’ya gönderilen cihazın kurulum işlemleri bitti. Hizmete giren son teknoloji tomografi cihazı, 128 kesitten oluşuyor. Son Teknoloji Tomografi cihazının özellikleri şu şekilde; Düşük Dozlu Radyasyon yayarak hasta olan vatandaşların fazla radyasyon almasını engelliyor. 3 Boyutlu, 16 Kat daha hızlı çekim sağlayarak hastaların işlerinin kısa sürede hallolmasına vesile oluyor. Son olarak ise 200 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan cihaz, hizmete bugün girdi.