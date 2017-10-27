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27 Ekim 2017 Cuma
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    • Son Teknoloji Tomografi cihazı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Anabilim dalı Bilgi Teknolojisi ( BT) ünitesine son teknoloji tomografi cihazı kuruldu. 64 dedektörlü ve bir defada en az 128 kesit alabilen bu çok kesitli tomografi cihazının sahip olduğu teknolojiler hastalar ve doktorlar için büyük avantajlar sağladı.

    27 Ekim 2017 Cuma 13:01
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    Son Teknoloji Tomografi cihazı

    Özel Haber: SEMİH BAYKAL

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bilim Teknolojisi Bölümüne kurulan modern tomografi cihazı geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Modern tomografi cihazı 64 dedektörlü ve bir defada en az 128 kesit alabilen çok kesitli BT’nin sahip olduğu teknolojiler şu an çevre illerdeki cihazların en başında geliyor. Hastalar artık bu cihaz sayesinden uzun süre sıra beklemeyecek. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Bölüm Başkanı ve Uzmanı Prof. Dr. Safiye Gürel Tıp Fakültesine yeni gelen tomografi cihazı hakkında bilgi verdi. Gürel ; “ Bu cihaz 64 dedektörlü ve bir defada insan vücudunda 128 tane görüntü oluşturabiliyor. Yani yüksek hızlı bir cihaz. Buna benzer etrafta birkaç cihaz var. Ama model olarak kendi sınıfının en yenisidir” dedi.

    ÇEKİM SÜRELERİ 10 BÖLÜ 1 SANİYEYE DÜŞTÜ

    Gürel, tomografi cihazının yüksek hızı nedeniyle çekim sürelerinin 10 bölü 1 saniyeye düştüğünü, yani eski cihaz bir görüntüyü 10 saniyede çekiyorsa bu cihazın 1 saniyede çektiğini söyledi. Gürel; “Bu cihaz BT incelemeleri arasında beyin, kalp, karın, akciğer, kol ve bacak, atar ve toplardamarlarının görüntülenmesi, karın ve akciğer bölgesine ve kronik bağırsak hastalığına yönelik incelemelerde bulunmaktadır. Bu cihazın faydalarından bir tanesi, çekim süresinin kısalması nefes tutamayan, uzun süre hareketsiz kalamayan hastalarımız (çocuklar, travma ve anestezi ihtiyacı olan hastalar) için büyük konfor getirmiştir. İkincisi doz azaltıcı teknolojisi ile vücut yapısı, ağırlığı ve incelemenin türüne göre değişmekle birlikte hastaya verilen x ışını miktarında %80’e varan azalma mümkün olmaktadır. Üçüncüsü ise görüntü çözünürlüğünde artıştır. Bu cihaz radyolojik değerlendirme ve yorumun kalitesini, BT incelemelerinin tanım ve tedavi takiplerindeki etkinliğini arttırmaktadır. Bu cihaz sayesinde istediğimiz kadar görüntü oluşturabiliyoruz. Bu tomografi cihazı Düzce ve Karabük Devlet Hastanelerinden çok çok iyi, hiç durmadan 365 gün çalışması gereken cihazların başında gelmektedir. Çünkü hem poliklinik hizmetleri hem de 24 saat acil hizmet vermektedir” şeklinde söyledi.

    ARTIK KALBİN KENDİSİ DE BU CİHAZLA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

    Son olarak Radyoloji Bölüm Başkanı ve Uzmanı Prof. Dr. Safiye Gürel, artık kalbin kendisinin de görüntülenebileceğini ifade ederek; “ Bu cihaz sayesinde aynı zamanda kalbin kendisini de görüntüleyebileceğiz.  Yani kalbin, boşluklarını, etli kısımlarını, kalbin kendi damarlarını da görüntüleyebileceğiz” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Eğitim

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