Son temsilci, Mudurnu’da

Mudurnu’da soğuk demir ustası olan İsmail Atlı, “mesleği dedem babama, babamda bana öğretti. Yani üç kuşaktır demir ile uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Ama ben demiri döğerek şekillendirecek mesleği öğrenecek bir çırak bulamadığım için geçek kuşaklara zanaatımı aktaramayacağım. İlçemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler demir atölyemizi ziyaret edip ilgi gösteriyorlar. Metalin her türüyle ilgili çalışıyorum. Bakır’dan saç işçiliğine, döğme demirden soğuk demir işine kadar elimizden geldiğince bileğimizin hakkıyla çalışma gayretindeyiz. Karnımız doyuyor. Namerde muhtaç değiliz. Çok şükür. Ama tek derdimiz mesleğimizi bizden sonra devam ettirecek çırak yetiştiremiyoruz. Yani mesleğimiz ölüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sanatçı kimlik kartı ile ödüllendirilmiş bir demir sanatçısı olarak mesleğim ölmesin istiyorum” şeklinde konuştu.

Şimdilerde Mudurnu’ya has bir soba türü olan fındık sobalarının üretimini yapan Atlı, “1920 yılında üretime başlayan Atlı Fındık Sobaları, Bolu / Mudurnu ilçesinde günümüzde de faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmekte. Atlı Fındık Sobaları, Katı Yakıtlı Sobalar ve Kestane Sobaları üretiyorum. Kalite, zamanında teslimat gibi konularda müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet verme gayreti içerisindeyim. Hatta tek başıma ürettiğim sobaları Yunanistan’a bile ihraç ediyorum. Yani Mudurnu’dan Yunanistan’a soba satıyorum. Fakat gel gelelim çırak bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

