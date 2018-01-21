Haber: Kasım ŞAHİN

KOM Şubesi ekipleri sabah saatlerinde otoban üzerinde şüphe üzerine durdukları bir yolcu otobüsünün içme suyu bulunan kabine gizlenmiş 65 kilo ağırlığındaki 10 milyon değerinde altınları ele geçirdi. Suça karışan iki kişi gözaltına alındı. Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinden yola çıktığı belirlenen otobüs KOM Şubesi ekipleri tarafından Bolu otobanında durduruldu. Otobüs içerisinde uzun süren arama sonrası yolcular için bulundurulan içme sularının bulunduğu kabinin içerisine saklanan 65 kilo altının gerçek olduğu kaçak yollardan yurda sokulduğu ve İstanbul piyasasında altınların satılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.