Son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Komu Yönetimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Rıfat Seyidoğlu, son yolculuğuna gözyaşları arasında gönderildi. İntar etmesi sonucu hayatını kaybeden gencin tabunun üzerine çok sevdiği montu serildi.

Haber: Kasım ŞAHİN

Girdiği bunalım sonrası 22 yaşında intihar ederek yaşamına son veren Rıfat Seyidoğlu son yolculuğuna doğum yeri olan Rize’nin Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde dün öğle namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç yaşta hayata gözlerini kapayan Seyidoğlu’nun tabutunun ve mezarının üzerine, çok sevdiği ve Üniversitenin Bears Amerikan Futbol takımının montunu serdiler. Genç öğrencinin arkadaşları ayrıca sosyal paylaşım sitesinde tabut fotoğrafının üzerine; “Bize en zor deplasmanını yaşattın Laz64 Bu gün cennet sarı siyah” paylaşımı yaparak üzüntülerini dile getirdiler.