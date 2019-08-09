Son yolculuğuna uğurlandı

Gazetemizin duayen köşe yazarlarından Mustafa Cop’un annesi 88 yaşındaki İlhan Cop, kalabalık bir cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Arçelik’ten emekli olduktan sonra uzun yıllar gazetemizin köşe yazarlığını yapan Mustafa Cop, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Ruziye Cop, Alparslan Cop’un anneleri, Ahmet Hikmet Cop’un eşi İlhan Cop hakkın rahmetine kavuştu. İlhan Cop’un Siteler Camiindeki cenaze törenine ilimiz idari ve mülki amirleri, siyasiler, akademisyenler ve STK temsilcileri, çok sayıda basın mensubu ile vatandaşlar katıldı. Merhume İlhan Cop’un cenazesi Cuma namazına müteakip kıldırılan cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığında toprağa verildi.

Olay Gündem Gazetesi olarak bir kez daha Cop ailesine baş sağlığı, merhumeye Allah’tan rahmetler dileriz. 

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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