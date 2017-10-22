Haber: Esra ÖZTÜRK

Hava sıcaklarının düşmeye başlaması ile moda dünyası da sonbahar -kış koleksiyonlarını bir bir görücüye çıkarmaya başladı. 12 yıldır Bolu'da giyim sektörünün öncü markalarından olan Orkide Collection, düzenlediği lansman ile sohbahar kış trendlerini Bolu halkının beğenisine sundu. Giyim sektöründe yakaladığı başarı ile takdir edilen ve müşterilerine her zaman kaliteyi sunan Orkide Collection mağazası sahibi Orkide İka, hazırladığı koleksiyon ile moda severlerden yine tam not aldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanı Bolu Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda moda sever ile Bolulu kadınlar ziyaret etti.

Sonbahar kış koleksiyonu hakkında bilgiler veren mağaza sahibi Orkide İka, bu sonbaharda bayanları lame ve dore renklerin beklediğini belirterek, "Biz buraya gelen dostlarımızın gardıroplarını yeniliyoruz. Yaşam tarzlarına göre kreasyonlarını oluşturuyoruz. Bu sene de bayanlarımızı rengarenk, canlı, ışıl ışıl renkler bekliyor. Tüm Bolulu dostlarımızı Orkide Collection'a alışverişe bekliyoruz" diye konuştu.