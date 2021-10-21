Haber: Okay Özcan

Fotoğraf: Metin Ferah

Bolu Merkez’e 45 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Yedigöller, ziyaretçilerine mükemmel bir ortam sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar, doğa severlere renk cümbüşünün arasında fotoğraf çekme imkanı sunuyor. İlimizin Duayen Gazetecilerinden olan Metin Ferah, “Sonbahardaki renk cümbüşü, en güzel kayın ve meşe ormanlarında yaşanır” diyerek Yedigöller’de soluğu aldı. Yedigöller’de bulunan ağaçların içinden muhteşem görüntüler çeken Metin Ferah, bu anları doğaseverlerle buluşturdu. Sarı renginin yüzlerce tonunun bulunduğu ağaç yaprakları ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Yedigöller’i Cemal Süreyya’nın sözü ile özetleyen Duayen Gazeteci Metin Ferah, “Yedigöller, Cemal Süreyya'nın, ‘Sonbahar sanat, diğerleri Mevsim’ sözünün kanıtlandığı doğal cennettir” dedi.