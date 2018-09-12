HABER:S.Özge Yücel

Bolu’da Eylül ayı iyi başlamadı. Eylül ayının ilk 10 gününde ilimiz genelinde trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. 1 Eylül’den itibaren ilimiz sınırları içerisinde bulunan ilçeler ve köylerde de yaşanan trafik kazalarında toplamda 3 kişi yaşamını yitirirken 40 kişi de yaralandı. Özellikle ölümlü kazalar son 4 günde meydana gelirken hafta sonu yaşanan traktör kazalarında 2 kişi, dün yaşanan iş makinesi kazasında bir kişi ve geçtiğimiz Cuma günü yaşanan direksiyon başında kalp krizi olayında bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazalarda 5 çocuk yaralanırken yaralıların 28’inin erkek 12’sinin kadın olduğu belirlendi.

Kazaların çoğu dikkatsizlik ve aşırı hızdan kaynaklanırken, birçok otomobil ve araçta maddi hasar meydana geldi. İlimiz genelinde meydana gelen 21 kazada oluşan toplam maddi hasarın ise 250 milyar lirayı bulduğu açıklandı.