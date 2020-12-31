Sonbaharda yüzlerce iş yeri açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Yeni yatırımlar ve hizmetler ile ekonomik gelişmeler yaşanan ilimizde koronavirüs salgınına rağmen yeni açılan iş yerleri ticari hayata katkı sağlıyor. Ticaretin arttığının en büyük göstergesinin yeni işyerlerinin açılması olduğunu belirten Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanvekili Selahattin Ayan, “Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2020 yılı Eylül ayı ile 25 Aralık tarihleri arasında 228 işyeri açma ruhsatı verilmesidir. Açılan işyerleri çoğunlukla 45 bakkaliye, 43 lokantacılık, 9 kahvecilik, 8 gayrimenkul, 29 nakliyecilik, tuhafiye iş kolunda ise 67 olmak üzere işyerine ruhsat verilmiştir. Ayrıca 9 kahvecilik, 3 oto yıkama 16 taksicilik, 6 kırtasiyecilik, 4 fırıncı, 5 kasaplık gibi iş kolları da hizmet vermeye başlamıştır.”