Sonbaharı yaşamak

Haber: Ceylan Beykoz

Fotoğraf: Metin Ferah

Öncülüğünü Birol Alim'inartçılığını da Hesna Alim'in yaptığı, Ankara Adalet Çalışanları Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden (ADAÇ) katılan 12 fotoğraf ve yürüyüş severin de katıldığı yürüyüş, saat 10.45'de 1700 rakımlı Gurbettaşı'ndan başladı.

Ayıkaya Doğa Yürüyüş Parkuru'ndan ( 1707 rakım) sonbahar renk cümbüşünün yaşandığı kayın ormanlarına girildiğinde, yolları kaplayan gazellerin üzerinden yürürken, yaprakların çıkardıkları hışırtılarla, ,kayın ağaçlarındaki yeşilin, sarının, kahverenginin ve kızılın her tonuna dönüşmüş yapraklar, yürüyüşe katılanlara sonbahar coşkusunu yaşattı.

Yağmurun, yemek molası sonrası saat 13.30'da başlamasıyla birlikteDuayen Gazeteci Metin Ferah, eline fotoğraf makinesini alarak, sonbahar coşkusunu yaşatacak güzel fotoğraf kareleri çekti.

14 kilometrelik yürüyüş saat 15.15'de, Yığılca-Yedigöller yol kavşağında son buldu.