Sondaj odaları yapılacak

DÜZCE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 8 Adet Sondaj Odası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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