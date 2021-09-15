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Sondaj odaları yapılacak

8 ADET SONDAJ ODASI YAPIM İŞİ

Sondaj odaları yapılacak

DÜZCE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 8 Adet Sondaj Odası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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