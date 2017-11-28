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    • “ ŞÖNİM “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri”nden biri de artık “BOLU”da da…

    Mustafa Cop yazdı...

    28 Kasım 2017 Salı 14:27
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    “ ŞÖNİM “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri”nden biri de artık “BOLU”da da…

    27. 11.2017P.tesi saat 16 da yapılan açılışla BOLU’DA da “ŞÖNİM” açılmış oldu…

    “KADINA Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında hizmet veren kurum ve kuruluşlardan biri olan “ŞÖNNİM” ler 2012 yılı Aralık ayı itibariyle öncelikle 14 ilde olmak üzere ;

    2 yıllık pilot uygulama yapılması planlanarak hizmete açılmış …

    “ŞÖNİM” ler 6284 SAYILI Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine  Dair Kanun  ve “ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MEKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” KAPSAMINDA hizmet vermekte imiş…

    “ŞÖMİN” ler , şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak , şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle,

     ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren ve izleme çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten tercihen KADIN personelin görev yaptığı merkezlermiş…

    “ŞÖNİM” lerin bulunmadığı diğer yerlerde de şiddet görüldüğünde ya da tanık olunduğunda da  haftanın yedi günü 24 saat “ ALO183” Sosyal Destek Hattı ndan da konu ile ilgili bilgiler hizmetler de verilmekteymiş…

    BU konularda da bazı “ÜNİVERSİTELER” imizde de “ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ” de bulunmakta imiş….

    İŞTE KONU BU…  BU KONUDA ÇABA GÖSTEREN TÜM İLGİLİLERE DE BU HAFTA VESİLESİYLE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUZ…

    Saygılarımızla.

    SELAM VE MUHABBETLE.

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