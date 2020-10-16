SONRA NE DEĞİŞTİ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren ve durmadan yenisi icat edilen ismi çok havalı ancak bana göre içi boş günler ve haftalar vardır. Sevgililer günü, bekârlar günü, teyze, amca, kayınço günü, engelliler günü ve haftası gibi. Gülmeyin biraz abartmış olabilirim ancak böyle güderse söylediğim günlerde kutlanacak çünkü gün icat etmekte ustayız.

Dikkat ederseniz geçtiğimiz haftalarda 6 Ekim serabral palsi günü ve benimde yeni öğrendiğim 11 Ekim dünya kız çocukları günü vardı. Özellikle her yıl serabral palsi gününde sosyal medyada bir şeyler paylaşırdım. Ancak bu sene bir şey paylaşmayıp sadece olanı biteni izlemekle yetindim ve yine serabral palsi günün kutlu olsun diye mesajlar aldım.

Bir kez daha gördüm ki bizler bu günleri anlamlandırmakta zorluk çekiyoruz. Sanki kutlanacak bir gün gibi kutluyoruz. Bunu tekrar ede ede önümdeki klavye bile ”bu günlerin bayram gibi kutlanmayacağını bu tür günlerin birileri tarafından içini rahatlatmak amacıyla icat edildiğini öğrendi.” artık neredeyse kendisi yazacak.

Şaka bir yana şimdi gelin şöyle bir bakalım. 6 Ekim serabral palsi gününde ne yapıldı? Sosyal medya paylaşımları farkında olalım gibi sözcükler. Birkaç televizyon ve iki satır gazete haberi, Peki ya sonra mesela 7 Ekimde ne oldu? Serebral palsili çocukların eğitim sıkıntıları giderildi mi? bu çocukların yaşam koşulları iyileştirildi mi? Önlerindeki engeller ve ön yargılar kalktı mı? Güvenli iş alanları yaratıldı mı? Hadi cevap verin 6 Ekimden sonra bu çocuklar için neler değişti?

Gelelim 11 Ekim dünya kız çocukları gününe acık söyleyeyim ben bu günü bilmiyordum. Sosyal medyada herkes kızıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşınca dikkatimi çekti. Araştırma ihtiyacı hissettim 11 Ekimin dünya kız çocukları günü olduğunu kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla icat edildiği bilgisine ulaştım. Bu amaçlara düzenlenen bir gün Ne kadar anlamlı gözüküyor değil mi? hâlbuki günün kendisi cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliği yapıyor.

Soruyorum sizlere acaba bu günden sokakta su satan okula gidemeyen oyun oynayamayan küçük kızın haberi var mı? Çocuk yaşta evlenen kızların 11 Ekimden sonra hayatlarında bir değişiklik oldu mu? Tecavüz ve cinayet olayları 11 Ekimden sonra bitti mi? en önemlisi 11 Ekimden sonra toplum olarak kızlara bakış açımızı değiştirebildik mi? Çok soru sordum ama gerçekten bunları biraz düşünmenizi istiyorum.

Şimdi bana ne yapalım bu günleri kutlamayalım mı? Diyeceksiniz. Bu günler bayram gibi kutlanmaz “bu günler empati yapmak yani karşınızdakini anlamak ve sorunları çözmek içindir.” Bunları yapmıyorsanız kızınızla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmanızın ya da ben engellilerle çok iyi anlaşıyorum. Onlar melektir falan filan demenizin hiç bir şeye faydası olmaz. Bu yaptıklarınız bir tek kendinizi kandırıp rahatlamanıza sağlar. Bu rahatlamada esas tepki vermeniz gerektiği yerlerde tepkisiz kalmanıza neden olur.

Bana bu yazdıklarım yüzünden kıza bilirsiniz ama düşünürseniz sorduğum soruların yanıtını verirseniz niye bu kadar sinirlendiğimi anlarsınız. Bir engellenen ve serabral palsi olayını 40 yıldır bizzat yaşayan biri olarak konuşuyorum. Bizim artık böyle birilerinin içi rahatlasın diye icat edilen günlere ve o günlerde çıkıp boş boş konuşan kişilere ihtiyacımız yok.

Bizi anlamak için uğraşan insanlara ihtiyacımız var. Anlattığım şeyleri değiştirecek önümüzdeki engelleri kaldıracak. Bize engelli ya da özel gereksinimli değil İnsan diyecek insanca yaşamamıza üretmemize destek olup bizi teşvik edecek bilinçli ve duyarlı kişilere ve kurumlara ihtiyacımız var. İnanın bana bu dediklerimi yapabilirsek daha özgür daha engelsiz anlatmaya çalıştığım olayların olmadığı daha mutlu daha umutlu insanların olduğu bir dünyada yaşarız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 00:55