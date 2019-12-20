Haber: N. Halid Altundal

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanlığını ziyaret eden Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ile yöneticileri Şehit aileleri ve gazi yakınlarının sorunlarını dile getirerek MHP İl Başkanı Cihan Başaran’dan destek istediler. Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Başaran, “Yüce Allah’ın övgü ile Kuran’ı kerimde bize bildirdiği ve en yüce makamlara layık gördüğü şehitlerimiz bu topraklarda olmamızın en önemli yapı taşıdır. Bize vatan olarak teslim edilen bu topraklar şehitlerimizin kanları ile kutsanmıştır. Gazilerimiz de fedakarca öne atılarak, canını bizler için siper ederek, sağlıklarından ve uzuvlarından kaybederek verdileri mücadele ile Gazi olma şerefine erişmişlerdir. Türk Milleti için kutsal bir öneme sahip bu iki ulvi makama ulaşanlara sonsuz saygı ve minnettarlığımız bakidir. Hem şehitlerimizin yakınları, hem de gazilerimiz ile yakınları, bize bırakılan kutsal emanetlerdir. Değerli dernek başkanımızı ve yöneticilerimizi dikkatle dinledik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sorunlarının çözülmesi noktasında hemen harekete geçeceğiz. “

“17 Aralık 2019 tarihinde ‘Sehven Emekli’ edildikleri gerekçesi ile emekli maaşları kesilen gazilerimiz var” diyen Başaran konuşmasında ayrıca, “Konuyu kanunlar çerçevesinde araştırarak gerekli girişimleri yapacağız. Ayrıca, Gazilerimizin birçoğu bedensel engelleri nedeniyle toplumda sorunlar yaşıyorlar, bu konuda hassasiyet oluşması içinde gerekli girişimleri başlatacağız” ifadelerini kullandı.