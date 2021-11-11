Sonsuzluk yürüyüşü “1881-∞”

Haber: C. Kutay Aykan

Foto: Metin Ferah

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan 8 kilometrelik, Sonsuzluk Yürüyüşünün ilk 4 kilometrelik etabına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'de eşlik etti. Yağmurlu bir havada ve ıslak zeminde gerçekleştirilen yürüyüş doğaseverlere zor anlar yaşattı. 57 doğaseverin katıldığı yürüyüşe 5.sınıf öğrencisinin okuduğu şiir damga vurdu. Atatürk severlerin ve doğaseverlerin, Belediye önderliğinde buluştuğu 8 kilometrelik ‘Sonsuzluk Yürüyüşü” dördüncü kilometrede çay molasının verilmesiyle durdu.

DUYGULU ANLAR YAŞATTI

Sonsuzluk Yürüyüşüne katılan 50.Yıl İlköğretim Okulu 5.sınıf öğrencisi 10 yaşındaki SimayAltok, dört kilometrelik ilk etap yürüyüş sonunda verilen çay molasında okuduğu Atatürk şiiriyle, yürüyüşe katılanlara duygulu anlar yaşattı.

“İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.”