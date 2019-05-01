Sonuç deklarasyonunu açıkladı

HABER: C.KUTAY AYKAN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)’liler tarafından Bolu’da 55 il temsilcisinin katılımıyla yapılan toplantının Yönetim Kurulu imzasıyla açıklanan sonuç deklarasyonunda mücadelenin kesintisiz süreceği ifade edildi. Sonuç bildirgesinde “Bütçeye yük değiliz, aksine yıllarca ekonomiye en uzun katkıyı sunan bizleriz. Yıllarca ödediğimiz ve yaşından dolayı iş bulup çalışması ile şanslı olan arkadaşlarımızın halen ödemekte olduğu, devletimize emanet ettiğimiz primlerin karşılığını istemekten başka gayemiz yoktur” denildi.

Toplantıdan çıkan 9 maddelik sonuç kararları şöyle;

Yaptırım gücümüzü arttıracağı fikrimiz doğrultusunda Federasyon olma ve bu yolda ilk adımların atılması. Yönetimi diğer illerle paylaşarak yeni yönetim kadromuzun oluşturulması. Dernek tüzük değişikliğine gidilerek, kanunlarla yaratılmış tüm mağduriyetlerle mücadele edilmesi. Yönetimin görev ve sorumluluklarını paylaşacak Alt Komisyonların kurulması,

Parti Genel Başkanları ve Meclis görüşmelerine devam edilmesi. Sosyal medya, basın ve televizyonlarda (Ulusal ve Yerel Basın) gündemde kalınmaya devam edilmesi. Emeklilikte yaşa takılanların haklılığını gösterir akademik çalışma yapılması. Bütün illerde sosyal sorumluluk projelerimiz ile hak arayan bir topluluğun bireyleri olarak, üzerimize düşen sorumluluklarla farkındalık yaratılması. Ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesi olarak dernek üyelik kartları yaptırılması ve kart sahiplerinin çeşitli indirim ve ayrıcalıklardan faydalandırılması.