Uzun yıllar sonra Ankaragücü ile lig maçına, futbolcular, taraftar, basın ve yönetim hazırlıkları tamamlayarak beklemeye başladı. Her şey çok güzel gidiyordu. 10 bine yakın Ankaragücü taraftarı bir ara bizimkileri alkışlar gurur duymuştum! Ev sahibi taraftarları şarkılar, türküler, marşlar eşliğinde maçı bekliyordu.

O arada sayıları 500 kadar olan Boluspor taraftar tribününde kavga çıktı. Saldırı oldu zannederken, kendi kendilerine tekme, tokat, yumruk kavga büyüdü. Üzülerek, utanarak, mahcup olarak yazmak zorundayım ama bizim taraftarın arasına çevik kuvvet konuşlandı. Hayatımda ilk defa kendi taraftarlarının arasına kavga çıkmasın diye polis girdiğine şahit oldum.

Maç bitti, moraller sıfır ayrılırken, Bolu’dan tanıdığım bir polis memuru arkadaşım yanıma geldi. Olayı anlatırken, olayın fitilini ateşleyen 2 malum kişinin fotoğraflarını gösterdi. Memur arkadaş, 17-18 yaşındaki gençlere saldırıp dövenlerin hatalı olduğunu söyledi. Sonrasında olayı araştırdım, sosyal medyada yapılan bir atışma ile olay Ankara stadına kadar uzatılmış, yazık, yazık… Hani şairin dediği gibi, kabahat sende değil çocuk, kabahatin büyüğü bu genç spor sevdalılarını bölenlerde. Her gelen Boluspor’u değil de kendi koltuğunu, kendi yarınını garanti altına almaya, kendine adam kayırmaya çalışırsa bu sonuç ortaya çıkar.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Boluspor 3.dakikada Sefa ile %100 golü dışarı attı. Arkasından 2 net pozisyon daha kaçırdık. Dakikalar 11’i gösterdiğinde Boluspor sahada ağırlığını koymuş, rakibine top vermeyen, ceza sahasına sokmayan, sahanın tek hakimiydi. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde Ankaragücü önce dengeleri kurdu, sonra 45.dakikada golcü Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.

2.yarıya aynı takımla çıkan Fuat Hoca, 58.dakikada tine 2 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti. Bu sezon ilk kez lig maçında oyuna giren şişman Santos-İrfan ve Akabueze-Sefa değişikliği takıma can versin istedi. 3.dakikada golü kaçıran Sefa efendi, kulübeye girerken Şanlı Boluspor formasını üstünden çıkarıp yere fırlattı. Gittiği her takımda sezonda tek maçı olan ve Boluspor gibi geçmişi şerefle dolu takıma kimin aldığını bilmediğimiz Sefa’nın yaptığı ahlaksızlık kendi karakterini ortaya koydu! Bakalım çok bilen yönetim bu ahlaksızlığa karşı ne yapacak.

Fuat Hoca 76.dakikada sakatlığı geçen Guıdo’yu her an atılmaya müsait Yusuf Emre ile değiştirdi.

Karşılaşamaya iyi başlayan ama deva ettiremeyen Franco gollerde inanılmaz hataların sahibiydi. 2.golde Franco’yla birlikte Arapı’de yerinde değildi. İyi başladığımız fakat 2-0 gibi net skorla kaybettiğimiz maçtan bazı izlenimlerimizi yazayım.

Fuar Hoca takımı iyi hazırlamış ama gördüğüm kadarıyla takım içinde birlik beraberlik yok. Sezon başından günümüze hoca-başkan gerginliği sürmeye devam ediyor.

Bizde değişen artsit oyuncu formasını yere atarken, Ankaragücü’nde oyundan çıkan Kenan 2.gol sevincinde kulübeden çıkarak arkadaşlarıyla kutlamaya katılıyor.

Bu sezon ilk kez kalabalık basın mensupları maça gelirken, dönüş yolu bitmez oldu.

Maç başlamadan genç çocuklara saldırarak dışarı çıkartılan Tımarhane gurubunun maçı izleyememesinin ayıbı hepinize yeter sanırım.

Balıkesir maçı hepimiz için ya başlangıç olur yada birçok kişinin sonunu getirir. Ağalar, beyler, çok bilenler, “Kötü niyetten iyi murada eremeyeceğinizi” sakın unutmayın…