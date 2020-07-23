Sonuna Kadar Destek Vereceğim

Haber: Volkan Yılmaz

Özcan Boluspor kongresi ve başkan adayları ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Ecel terleri döktük bu sene kümede zor kalabildik. Allah bir daha böyle sıkıntılı bir sezon yaşatmasın. Ama sonuç itibariyle ligde kalmayı başardık, kötü bir süreçten sonra. Eskişehirspor maçı biter bitmez Boluspor’un mevcut başkanı kongre kararı alacağını ve devam etmeyeceğini söyledi. Bu kararından dolayı “hayırlı olsun” dedik sadece. Bundan sonraki süreçte yapılacak olan olağanüstü kongrede Bolu’daki çoğunluğun, taraftarın, spor camiasının desteğini alan bir başkanın etrafında hepimiz kenetlenelim istiyorum. Belediyeler olarak biz her türkü desteği verelim, siyasiler, hayırsever iş insanları destek versin ve Boluspor’u tekrar o eski şaşalı günlerine döndürmek için çalışalım. Benim için başkanın kim olacağı gerçekten hiç önem arz etmiyor. Boluspor’u seven biri olsun. Futbol bilen biri olsun yoksa kişisel anlamda beni hiç sevmese de olur. Çünkü ben Boluspor taraftarıyım. Boluspor’a önceki başkan zamanında ne kadar destek verdiysek şimdikine de o kadar destek vereceğiz. Özne Boluspor gerisi teferruat.”