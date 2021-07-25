Sonunda bunu da yaptılar

Haber: Yasin Bilgi

Parkta bulunan metal-ahşap kamelyanın masası demir testere ile keserek çalan hırsızlar Bolu’da günün konusu oldu. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Bu manzarayı görünce bir süre düşündüm acaba sebep ne olabilir diye, aklıma şunlar geldi;

Eve lazım olmuş götürmüşler. İki arkadaş aradaki engeli kaldıralım demişler sökmüşler. Yapılanı beğenmemişler yeni bir görsel kazandırmak istemişler. “Bir de bu halini deneyin” deyip bize bir mesaj vermek istemişler ….

Söken arkadaşlara sesleniyorum; sebep her ne ise komik değil. Aksine kamu malına zarar vermek saygısızlığını gösterip tüm Bolu halkının da hakkını gasp etmiş olmuşsunuz. Keşke konuşarak anlatsaydınız derdinizi, çünkü biz bu dili bilmiyoruz maalesef” ifadelerini kullandı.

Hırsızlığın duyulması üzerine sosyal medyada düşüncelerini dile getiren onlarca kişi kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlara tepki yağdırdı. Ağır hakaretlere uğrayan arsız yüzsüzlerin kimliklerinin belirlenmesi istendi.