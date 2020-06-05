SONUNDA İTİRAF ETTİLER !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazen yetkililerin konuşmalarına bakıyorum. Sonra birde yaptıklarına bakıyorum. Konuştukları başka yaptıkları başka oluyor kimi zamanda benim burada defalarca dile getirdiğim şeyleri yetkililer yıllar sonra dile getiriyorlar. Yine ne yakaladın diyorsunuz değil mi? Aslında bir engellenen olarak bir türlü aşamadığımız tekrar tekrar önümüze çıkan bir engelden ve yetkililerin açıklamalarından bahsetmek istiyorum.

Geçen hafta engellenenler ve ailelerinin sosyal medyada en çok konuştuğu en çok tartıştığı konuların başında anlatmaya çalışacağım konu geliyordu diye bilirim. Yani sağlık raporu çilesinden ve eziyetinden bahsediyorum. Biliyorsunuz bu sağlık raporlarını bir kere almak yetmiyor. Raporların belirli aralıklarla hastanelerde kurulan heyetler tarafından güncellenmesi gerekiyor. Hatta engellenen bireylere maaş ve bakım aylığı gibi şeyler bu raporlara bağlı olarak ya kesiliyor ya devam ediyor.

Yaşadığımız salgın günleri nedeniyle 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellenenlerin hak kaybına uğramasının önüne geçmek için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından raporların süresi mayıs sonuna kadar uzatılmıştı ve bakanlıktan yapılan açıklama şöyleydi.

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Korona virüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla,…..” diyerek bu raporların süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. Aslında bu satırlarda yetkililer bir bakıma bu raporların ve çilenin elzem yani önemli olmadığını hem biz engellenenleri zorladığını hem de doktorlarımızı boşu boşuna meşgul ettiğini kendileri de kabul ve itirafı etmiş.

“2 Haziranda aynı gerekçelerle bu sefer süresiz yani var olan sağlık kurulu raporlarının süresi ikinci bir talimata kadar uzatıldı ve bu karar bence gayet yerinde oldu.” Biliyorsunuz hastaneler normal zamanda bile engellenenler için bir risk faktörüdür bu yaşadığımız süreç ve sonrası için de bu risk katlanmış olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bu sistemi ertelemek yerine topyekûn değiştirmeliyiz

Şimdi anlatacaklarımı bu konuda en yetkili olanlara da anlattığım için biraz rahat konuşacağım. Hatırlar mısınız? Engellenenlerin çoğuna verilen ve yine çoğumuzun “ çok işe yaradığı için “ nerede olduğunu bile hatırlamadığımız Engelli kimlik kartları var. Size soruyorum bu kartlar niye var. 2005 yılında TBMM de bu kartların yasasını hazırlayan arkadaşların esas amacı sağlık raporu çilesini bitirmekti. O süreci yakından takip ettiğim için bunu rahatlıkla söyleye bilirim ancak geride bıraktığımız yıllar amaçlara ulaşılmadığını engelli kimlik kartlarının ayrımcılık yapmaktan başka bir şey yapmadığını bize gösterdi. O yüzden bırakalım engelli kimlik kartları gibi hiçbir şeye çözüm olmayan uygulamalarla uğraşmayı

Gelelim bakanlığımızın dediği gibi “ elzem olmayan “ ama bir çile haline dönüşen bir türlü çare bulunamayan sağlık raporlarına nasıl bir çözüm bulabiliriz konusuna. Aslında bu olayın çözümü gayet basit yani bu rapor çilesini teknolojiyi ve aklımızı kullanarak çözebiliriz.

Yeni verilen nüfus kağıtlarında bir mikro çip mevcut ve o çip bilgi depolayabiliyor zaten şu anda kişisel bilgilerimizin çoğu o çipte tutuluyor. İşte bu sistemi biraz daha ileriye götürürsek bizi takip eden uzman doktorlarımıza ve aile hekimlerimize o bilgileri güncelleme yetkisi versek bu “elzem olmayan” hastane raporu çilesi biter. Hem sistem rahatlar hem de hastanede çalışan doktorlarımızı boşuna meşgul etmemiş oluruz. Hatta o çipe kullanmamız gereken ilaçlar falanda işlene bilir ve acil bir şey olduğunda hekimlerimiz bu kimlik kartından her şeyi öğrenebilir

Bakın sevgili yetkililer dünya değişiyor sistemler değişiyor diyorsunuz. Madem her şey değişiyor. Bu hantal sistemler yüzünden yaşadığımız engelleri de göz önünde bulundurup sizim de kabul ettiğiniz gibi “elzem olmayan “ konulardaki engelleri de ortadan kaldıralım. Yeni sistemler kurarak insanların hastane raporu çilesini bitirelim. Çünkü inanın bana biraz sevgi biraz akıl ve teknoloji ile dünyada aşılmayacak engel yok.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 02:49