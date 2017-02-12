HABER: Erdal Tanrıverdi

İL GENEL MECLİSİ YURT İÇİN 5 YILLIĞINA KARAR VERDİ

İl Genel meclisi Şubat ayı toplantısında Mudurnu ilçesinde yıllardır sürekli problem haline gelen Özel İdareye ait bina için sonunda karar verildi.

Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait otel binasının pansiyon olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonundan gelen raporlar da bu toplantıda ele alındı.

OTELDİ ,ÖĞRENCİLER İÇİN YURT OLACAK.