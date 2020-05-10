Sonunda özlem bitiyor

Haber: C. Kutay Aykan

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 11 Mayıs tarihinde yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför salonları belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Yeniden açılacak olmanın verdiği heyecanla hem işyerlerini hem de kendi çalışma şartlarını yeni döneme hazırlayan berber ve kuaförlere, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından da siperlik ve maske hediye edildi.

DEZENFEKTASYONA DEVAM

Bolu Kuaförler Odası tarafından iletilen talepler doğrultusunda, il genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik dezenfekte çalışmaları Bolu Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Berber ve kuaför salonlarını tek tek dolaşan temizlik ekipleri, buralarda virüse karşı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca berber ve kuaförlere ücretsiz maske ve eldiven desteği de sağlıyor.

Yapılan çalışmaları denetleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Borazanlar Mahallesi'nde dezenfekte edilen bir bay-bayan kuaför salonunu ziyaret etti. Burada ilaçlama ekibinden bilgiler alan Özcan, dezenfekte işlemlerinin pazartesi gününe kadar devam edeceğini söyledi.

AK PARTİ SİPERLİK HEDİYE ETTİ

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, berber ve kuaförlerin yeniden hizmete girecek olmaları nedeniyle Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığını ziyaret ettiler. Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Doğanay ve Konak; Corona virüs illetinin ülkemizden ve dünya üzerinden bir an önce yok olması dileğinde bulundular. Pandemi kapsamında yaklaşık 1,5 aydır berber ve kuaförlerin kapalı olduğuna dikkat çeken AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; berber ve kuaförlerin açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Ülkemizde yürütülen Corona ile mücadelenin başarılı bir seyir içinde olduğunun bir göstergesi olan berber ve kuaförlerimizin belirli kurallara uyarak yeniden açılması kararına esnafımız kadar bizler de çok sevindik. Bu bir buçuk aylık süreçte gördük ki; berberler ve kuaförler hayatımızda gerçekten önemli bir yer tutuyormuş. İnşallah 11 Mayıs tarihi ile hizmet vermeye başlayacaklar. Bizler de AK Parti Teşkilatları olarak Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanımız Sayın Nezahat Gökçeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hem hayırlı olsun demek için hem de 260 üyemize siperlik ve 500 maske hediye etmek için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Berber ve kuaför esnafımıza şimdiden bol ve bereketli kazançlar dilerken, Rabbimden bir daha böyle bir salgını bizlere yaşatmamasını diliyorum” diye konuştu.