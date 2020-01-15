Sonunda yakalandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak”, “1 yıl boyunca denetimli serbestlik imzasını atmamak” ve “basit yaralama”dan aranması bulunan M.C.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın merkeze bağlı Ahmetler köyünde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı zamanda yoklama kaçağı da olduğu öğrenilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2020, 14:34