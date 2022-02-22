“Sorumlu Tanju Özcan’dır!”

Haber: S. Özge Yücel

Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve beraberindeki heyet, Salıbeyler Mahallesine giderek, mahalle halkının dertlerini dile getirdi. Mahallelinin durumdan şikayetçi olduğunu ve İzzet Baysal Devlet Hastanesine kısa sürede gidişine banketlerin engel olduğunu söyleyen Milletvekili Aydın, “Acil bir hastası olan vatandaş buradan nasıl geçecek? Bolu Belediyesinin bu yanlıştan en kısa sürede dönmesini rica ediyorum. Bu yolda gerçekleşecek herhangi bir trafik kazasının sorumlusu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dır” dedi. Arzu Aydın’ın açıklamalarına ekleme yapan Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise, “Şuna üzülüyorum hedef saptırmak diye bir şey var. Ben yapmadım Devlet Su İşleri yaptı. Ben yapmadım Karayolları yaptı. Ben yapmadım Hükümet yaptı. Yani bu artık inandırıcılığını yitirdi” diye tepkisini gösterdi.

“ZORBALIKTA BİR YERE KADAR”

Milletvekili Aydın, “Bu açıklamayı uzun zaman imtina ettim. Ama artık bir yere kadar, zorbalıkta bir yere kadar. Yaptım oldu, bitti tavrı da bir yere kadar. Oturduğun koltuğun hakkını vermen gerekiyor. Kendisine bunu defalarca ifade ettik. Yapacaksan Belediye başkanlığı yap. Vatandaş yapıp yapmadığı konusunda da artık takdir ve bilinç sahibi. Ben hem bu durumu Bolulu hemşerilerime şikayet ediyorum hem de bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini Bolu Belediyesinden rica ediyorum. Çünkü bu yolda olabilecek her hangi bir trafik kazasının sorumlusu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dır” dedi.

“BİR TEK SALIBEYLER MAHALLESİNİN HER İKİ YOLU DA TRAFİĞE KAPATILDI”

“Uzun zamandır beklediğimiz düzelir diye umut ettiğimiz vaka hala düzelmeyince ve dünde biz yola çıkarken arabayla az kalsın kaza yapıyorduk bu yüzden açıklama yapma gereği duydum.Bildiğimiz üzere bu yol kanal yolu. Kanal yolu Alaaddin Yılmaz zamanında da kapatılmak istenmiş bir yol. O zaman yapılan bir proje burası. Ortada olan kanal DSİ’ye ait sulama kanalı. Lakin o zaman olmadı. Tanju Başkan Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izni aldı ve yolu kapatma işlemini gerçekleştirdi. Kalıcı konutlar mevkiinden devam eden bu alana kadar bildiğiniz üzere üst yaka dediğimiz mahallelere ara yollar var. Salıbeyler Mahallesi’nin iki tane giriş çıkış yolu vardır. Birisi Kültür Mahallesi’nden doğru, diğeri ise Köroğlu Devlet Hastanesinin oradan akan bir trafik vardır. Biz kendimizi bildik bileli burası yaylaya gittiği için yaylalar caddesi diğer yol ise Salıbeyler Mahallesinin yolu. Dikkat ederseniz bu ara yollardan hiç birisi, buranın yapım aşamasında kapatılmadı. Eskisi gibi muhafaza edildi. Bir tek Salıbeyler mahallesinin her iki yolu da trafiğe kapatıldı. Yaylalar caddesini hemşerilerimiz kullanamıyorlar. Yolu ise tam bir kapatma değil ama böyle trafiğe engel olacak şekilde doğrudan Köroğlu Devlet Hastanesine ulaşılamayacak şekilde bir trafik düzeni yaratıldı uzun zamandır. Beklememin sebebi mahalleli buna tepki gösterdi” dedi.

“YANİ BU ARTIK İNANDIRICILIĞINI YİTİRDİ”

Ayrıca konu hakkında son olarak konuşan Ak Parti İl Başkanı Suat Güner ise, “Bu konular standart her zamanki gibi çarpıtılarak yön değiştiriliyor. Sayın Vekilimizinde söylediği gibi komşularımızın, hemşerilerimizin bizlere de şikayetini ulaştırdığında haberimiz oluyor. Şuna üzülüyorum hedef saptırmak diye bir şey var. Ben yapmadım Devlet Su İşleri yaptı. Ben yapmadım Karayolları yaptı. Ben yapmadım Hükümet yaptı. Yani bu artık inandırıcılığını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 17:08