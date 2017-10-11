Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devlet destekli olarak ASELSAN tarafından

yürütülen Kent Güvenlik Projesi kapsamında MOBESE alt yapı çalışmalarının startı geçtiğimiz aylarda verilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 noktada kent güvenlik yönetim sistemi ve 2 noktada plaka tanıtma sistemi, mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) devreye girecek.

İlçede suç oranlarını düşürmek ve güvenlik birimlerine yardımcı olmak, her türlü sorunların MOBESE ile daha erken çözüme kavuşması için ilçe merkezine yerleştirilecek kameralar direklerdeki yerini almaya başladı.