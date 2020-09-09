Sorunları yerinde dinliyorlar

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, beraberindeki partili heyetle birlikte saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mahalle muhtarlarına ziyaret gerçekleştiren İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’a Merkez İlçe Başkanı Murat Güler ile parti yöneticileri de eşlik ediyor. Son olarak Kılıçarslan ve Civril Mahalleleri muhtarlarını ziyaret eden Örnekbaş ve beraberindekiler, mahallelerin sorunlarını dinleyip çözümüne ilişkin bilgi alışverişinde bulundular.

Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada, “İl Başkanımız Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanımız Murat Güler ve yöneticilerimizle birlikte Mahalle Muhtarlarımızı ziyaretlere devam ediyoruz. Bugünde Kılıçarslan Mahallesi Muhtarımız Volkan Türk ve Civril Mahallesi Muhtarımız İsmail Yaman'ı ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde mahallelerimizin ve ilimizin sorunları ile çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 13:19