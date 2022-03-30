Soruşturma başlattıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bölgesel Amatör Ligi'nin 16. haftasında Gerede İlçe Stadyumu'nda Gerede 1970 Futbol Kulübü ve Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında tribünlerde açılan ağır hakaret içerikli pankart sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Emniyet ekipleri, Kaymakam derken şimdide duruma Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı el atarak soruşturma başlattığını duyurdu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgesel Amatör Ligin 16. haftasında, Gerede ilçe stadyumunda Gerede 1970 Futbol Kulübü ile Yeniçağa Spor karşılaşmasında hakaret ve şiddet içerikli pankart açılması olayı ile ilgili; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa kapsamında Gerede Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması başlatılmış olup, ilgililer hakkında yasal gereğinin tevessülü yoluna gidilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.