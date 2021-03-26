“Soruşturma sürdürülüyor”

Haber: N. Halid Altundal

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, düzenlediği basın toplantısında Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Murat Bulut’un, okulda görevli öğretmenlere uygulandığı iddia edilen mobbingi anlattı. Erhan Bayram, konuyla ilgili Valiliğe resmi başvurularını yaptıklarını bildirdi.

“DAHA ÖNCE ŞİKAYET BAŞVURUSU YOK”

Bayram’ın açıklamaları sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Milli Eğitim açıklamasında, “Basına yansıyan iddialar ile ilgili olarak haberde bahsi geçen okulda görev yapan öğretmenlerimizin daha önceki süreçte bu tür iddiaları içeren herhangi bir şikâyet başvurusu olmamış olup öğretmenlerin iddialarını içeren dilekçeleri 23/03/2021 tarihinde teslim alınmıştır. Dilekçelerde iddia edilen konularla ilgili inceleme/soruşturma işlemleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 12:28