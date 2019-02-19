Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Dörtdivan ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ilçenin gelişip güzelleşmesinde etkin rol oynayan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, çeşitli alanlarda yaptıkları faaliyetler ile ilçeye yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. İlçedeki çalışmalarla ilgili bilgiler veren AK Parti’nin Dörtdivan Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Uzunoğlu, “Ülkemizde doğal ve tarihi güzellikleri başta olmak üzere stratejik bir konumu olan ilimiz Bolu’da ilçemiz Dörtdivan’ın gelişmesi için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. İlçemizde vatandaşlarımızın her daim yanında olmak adına mutlu günlerinde, yas günlerinde onları yalnız bırakmadık. Hasta vatandaşlarımızla yakinen ilgilenerek hemşerilerimize yardımcı olduk. Öte yandan yaptığımız peyzaj ve park çalışmaları ile birlikte ilçemizin çehresi değişti. Gelişen ve güzelleşen Dörtdivan hayalimizi her geçen gün gerçekleştirmeye devam ettik. Mahallelerimize yaptığımız çocuk parkları ve yeşil alanlar ile halkımızın hoş vakit geçirecekleri alanlar oluşturduk. Belediye bünyesinde kurduğumuz hayır çarşısı ile de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına yetişiyoruz. Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de sosyal belediyecilik anlayışını yaşatacağız” dedi.

Belediye Başkan Adayı Uzunoğlu ayrıca açıklamasında halkın yeniden teveccüh göstermesi halinde ilçede önemli projelere imza atarak kalkınmayı sağlayacaklarını belirterek, “Dörtdivan halkımıza güveniyoruz. Umuyoruz ki 31 Mart akşamı bizi yeniden göreve layık göreceklerdir. Gönül işi yapıyoruz, memleketimizin her karış toprağını, her insanını kucaklıyoruz” ifadelerini kullandı.