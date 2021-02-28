Sosyal belediyecilik dersi

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu halkının en büyük destekçisi olma hedefiyle yola çıkan Bolu Belediyesi, “evde bakım hizmeti” kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların tüm banyo, tıraş gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılarken, ev temizliği için de sık sık ziyaretler düzenliyor. Özcan’ın göreve gelmesinin ardından kurulan ve 43 mahallede hizmet veren ‘Biz Varız Birimi’ tarafından tüm evler titizlikle temizlenerek, engelli ve yaşlı vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi amaçlanıyor. Bolu Belediyesi yine bu dönemde şehir merkezindeki tüm camilere temizlik hizmeti verdi. 43 mahalledeki camiler belirli periyotlarda belediye ekipleri tarafından detaylı temizlenerek, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

ENGEL-SİZ BOLU

Ayrıca Bolu Belediyesi’nde bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 650 bireye sosyal danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti verilirken, 2 bin 24 engelli birey ‘engelsiz taksi’ hizmetinden yararlandı. Ayrıca maddi durumu kötü olan engelli vatandaşlara yönelik 125 adet tekerlekli sandalye, 102 adet akülü araç, 103 adet beyaz baston, 130 adet kanedyen baston, 70 adet walker ve 35 adet akü yardımı yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2019-2020 tarihleri arasında 10 bin 696 kişiye gıda ve giysi yardımı yapmasının yanında 876 bin kişiye de aşevinden sıcak yemek hizmeti verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı yeni Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası için de yer arayışlarını sürdürüyor.

REKOR SAYIDA KURBAN BAĞIŞI

Ayrıca Bolu Belediyesi’ne son iki Kurban Bayramı’nda rekor sayıda pay ve hisse bağışı yapıldı. Hayırseverlerin 370 hisse ve 4 buçuk ton kurban payı ile rekor kırdığı bağışlar, hem aşevinin yıllık et ihtiyacını karşılarken, hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine kıyma olarak dağıtıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Ramazan ayında başlattığı “Kardeşlik Köprüsü Projesi” ile ise hayırseverin yaptığı zekât ve fitre bağışlarını, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bunun yanında meydana gelen tüm afetlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla afet bölgesine mobil aşevi aracı gönderilerek, afetzedelerin yiyecek içecek ihtiyaçları giderildi. Ayrıca evi yanan vatandaşlara da yeni ev yapımı konusunda her türlü destek verilerek, yaraları sarıldı.