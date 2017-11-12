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12 Kasım 2017 Pazar
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    • Sosyal hizmet merkezi geliyor

    Gerede Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bolu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Gerede’ye çeşitli sosyal hizmetler verecek bir Sosyal Hizmet Merkezi yapılacak.

    12 Kasım 2017 Pazar 10:40
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    Sosyal hizmet merkezi geliyor

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bolu İl Müdürlüğü arasında sosyal hizmet merkezinin işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit arasında imzalanan protokol kapsamında Gerede Belediyesine ait işyerinde Gerede Sosyal Hizmet Merkezi hemşerilerimize hizmet verecek. Açılması planlanan Sosyal Hizmet Merkeziyle sosyal devlet anlayışı içerisinde toplum içindeki tüm bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışman odaklı hizmetlerin, erişilebilirliğinin arttırılması, müdahalesinin ve takibinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

    İmza töreninden sonra konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar şu ifadelere yer verdi: “Devletimizin şefkatli elini ve hizmetlerini daha çok insanlarımıza ulaştıracağız. Gerede Sosyal Hizmet Merkezinde ihtiyaç sahipleri tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin gerçekleşmesi çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. İlçemiz ve köylerimizdeki engelli, yaşlılar için evde bakım hizmeti ve 0-18 yaş grubundaki ilçemiz gençleri için sosyal ve ekonomik destekler verilerek, aile ve destek hizmetleri ekipleri tarafından hane hane dolaşılıp ilçemizde oluşan sosyal sorunlar ve sıkıntılardan oluşan risk haritaları çıkarılıp istişareler yapılarak ilçemizdeki sıkıntıların çözülmesi için çalışmalar yapılacaktır. İlçemiz için önemli ve değerli olan bu kurumu Gerede’ye kazandırmak ve siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan duyduğumuz mutluluğu bildirmek istiyorum Sosyal Hizmet Merkezi’nin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

    Sosyal Hizmet Merkezi Gerede Belediyesi’ne ait Müftülük Camisi yanında yer alan işyerinde hizmet verecek. Açılış yapılmadan önce memur statüsündeki 5 personel huzurevi bünyesinde çalışmalarına başladı. Gerede halkı Bolu’ya gitmeden iş ve işlemlerini burada gerçekleştirecek. Açılış tarihi için hedeflenen tarih ise 1 Aralık 2017.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Aile, Sosyal, Politikalar

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