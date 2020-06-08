“Sosyal izolasyon gıda kaybını artırdı”

Haber: BMA

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BFCN), COVID-19 salgını nedeniyle gıdanın hayatımızda giderek daha önemli hale geldiği günümüzde sektörün ve akademinin önde gelen isimlerinin katılımıyla önemli bir webinar’a imza attı. “COVID-19 Sonrası: Küresel Gıda Sistemini Düzeltme Zamanı” adlı uluslararası webinar’da uzmanlar; salgının gıda sektörünü ne ölçüde etkilediğini açıkladı. Gıda üretim, dağıtım ve tüketim şeklimizin uzun vadeli sürdürülebilir bir yaklaşım ışığında nasıl düzeltilebileceğine ilişkin detaylar katılımcılarla tartışıldı.

BCFN Araştırma Bölümü Başkanı Marta Antonelli, Tuscia Üniversitesi ve RUDN Moskova Üniversitesi Profesörü Riccardo Valentini, Napoli Federico II Üniversitesi Profesörü Gabriele Riccardi, Food Tank Başkanı Danielle Nierenberg, Afrika Gıda Egemenliği İttifakı Genel Koordinatörü Million Belay, İklim Politikası Girişimi Genel Müdürü Barbara Buchner, Miami Üniversitesi Profesörü Camillo Ricordi ve John Hopkins Üniversitesi Profesörü Stefano Zamagni ilgi gören webinar’a konuşmacı olarak katıldı.

“SOSYAL İZOLASYON GIDA KAYBINDA ARTIŞA NEDEN OLDU”

COVID-19 salgınının gıda sektörüne olan etkisine ilişkin detayları paylaşan BCFN Araştırma Bölümü Başkanı Marta Antonelli, “Üreticiler koruyucu önlemler alarak faaliyetlerine devam ederken mevsimlik işgücündeki azalma nedeniyle gıda tedarik zincirinde aksaklıklar meydana geldi. Gıda fiyatlarındaki büyük değişiklikler düşük gelirli ülkeleri ve gıda ithalatına bağımlı ülkeleri büyük ölçüde etkilerken, küçük toprak sahibi çiftçilerin sermayesinde düşüş görüldü. Buna ek olarak, sosyal izolasyon ve lojistik aksamalar nedeniyle gıda kaybında artış oldu. Virüsün talep zincirine etkisi değerlendirildiğinde ise gıda fiyatındaki artış düşük gelirli ailelerin gıdaya erişimini büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Meyve sebze gibi besleyici ve sağlıklı gıdaya erişimin zorlaşması nedeniyle işlenmiş gıda tüketimi giderek arttı ve gıda stokçuluğu israfı tetikledi” ifadelerini kullandı.

“YAŞAM BİÇİMİMİZDE DEĞİŞİKLİKLERE GİTMEMİZ GEREKİYOR”

İnsanların gıda, beslenme ve sağlık yaklaşımını salgın sürecinde yeniden keşfetmesinin önemini vurgulayan Marta Antonelli, “Yaşam biçimimizde ve tercihlerimizde değişikliklere gitmemiz gerekiyor. COVID-19, hayatımıza sağlıklı ve yenileyici çözümler getirebilmek adına bize olumlu fırsatlar da sunuyor. Bu süreçte gıda ve beslenme tercihlerimizi gözden geçirmemizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmamızı da hızlandıracağı görüşündeyiz” dedi.

GELECEĞİMİZ İÇİN TARLADAN SOFRAYA 10 ADIM

Gıda sistemini düzeltmek için harekete geçme zamanının geldiğinin altının çizildiği webinar’da “Tarladan Sofraya 10 Adım” adlı öneri belgesi katılımcılarla paylaşıldı. Belgede tarladan sofraya sürdürülebilir 10 adım;

- Beslenme ve gıda standartların iyileştirilmesi ve daha gelişmiş bir terminoloji oluşturulması,

- Ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesi,

- İşletmelerin sürdürülebilirlik ve sağlık konularını önemseye teşvik edilmesi,

- Tarım ve gıda sistemlerinin dijitalleşmesi,

- Gerçek gıda maliyetlerinin belirlenmesi,

- Tohum güvenliği, çeşitliliği ve toprak yenileme faaliyetlerinin geliştirilmesi,

- Sektördeki tüm aktörlerin harekete geçmeye teşvik edilmesi,

- Sürdürülebilir gıda ve beslenme konulu eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının artırılması,

- Sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme modellerinin etkinleştirilmesi ve insanların teşvik edilmesi,

- Küresel dayanıklılığın geliştirilmesi olarak belirtiliyor.