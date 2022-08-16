Sosyal medya dolandırıcılığına dikkat!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son günlerde ilimizde de yaşanan dolandırıcılık olayları sonrasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri harekete geçti. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişilere karşı Bolulu vatandaşları uyaran ekipler, “Dolandırıcılar kendilerini, askerlik arkadaşınız, eşinizin çocuğunuzun yakın arkadaşı, uzak akrabanız gibi tanıtarak başının belada olduğunu ya da acilen paraya ihtiyacı olduğunu söyleyebilir. Belirli bir adrese para yollamanızı isteyebilir. Bu tarz olaylara kesinlikle itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

PİYASANIN ALTINDA FİYATLARA KANMAYIN

Dolandırıcılık Bürosu ekipleri ayrıca, piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla satışa sunulan özellikle akıllı telefon ve bazı elektronik eşyalarla ilgili yapılan reklamların tamamen dolandırıcılık amacıyla yayımlanan reklamlar olduğunu belirterek, “Bu tip sitelerden kesinlikle alışveriş yapmayın. Alacağınız ürünün piyasa değeriyle karşılaştırmasını kesinlikle yapın. Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikâyet için en yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunun” uyarısında bulundu.