Sosyal medya kapışması

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ı Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la yaşadığı polemik sonrası hedefine aldı. Türkoğlu, Arzu Aydın’ın Özcan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarına yönelik yaptığı açıklamasında Aydın’a sert eleştirilerde bulundu.

AYDIN İSİM VERMEDEN CEVAP VERDİ

Türkoğlu’nun açıklamalarının ardından Milletvekili Aydın, sosyal medya hesabından isim vermeden bir paylaşım yaptı. Aydın, yaptığı paylaşımda Türkoğlu’na ince sözlerle yüklendi. Aydın paylaşımında, “Saik belli, niyeti anladım. Olduğun yerde sıkıntı var, koltuk sallantıda halen de paylaşmak zorunda kalıyorsun. Ama inan AK Parti’de İl, ilçe ve inanır mısın gençlik kolları kongreleri bile yapıldı. Yani hani net anla diye söylüyorum kimseye yer yok. Dolayısıyla yapabiliyorsan kendi evinin -pardon-partinin önünü süpür, yani gene anla diye söylüyorum, sözün geçiyorsa partinde kimin nereye aday olacağına karar ver” ifadelerine yer verdi.

TÜRKOĞLU’NDAN AYDIN’A JET YANIT

Aydın’ın sosyal medya paylaşımı sonrası Ersan Türkoğlu da sosyal medyadan açıklama yaptı. Türkoğlu yaptığı paylaşımında Aydın’a sert sözlerle yüklenmeye devam etti. Türkoğlu Aydın’ın sözlerine tek tek cevap verdi. Türkoğlu şu ifadeleri kullandı: “AKP Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın dün yaptığım basın açıklamasına sosyal medya hesabından cevap vermiş. Sayın Arzu Aydın’ın sosyal Medya hesabından paylaşılan cümleleri danışmanları mı yazdı, kendisi mi? Bilmiyorum! Sayın Milletvekilinin hesabından yapılan paylaşımda ‘AKP’nin İl, İlçe hatta Gençlik Kollarının kongrelerini yaptığını vurgulayarak’ bana yer olmadığı yazılmış. Cevap vermeye Sayın Milletvekilinin kullandığına tanık olduğum Atasözü ile başlamak istiyorum. ‘KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ’. Yerinde kullanınca gerçekten çok güzel ve anlamlı bir Atasözü, yeri geldiğine inandığım için kullanmak istiyorum. Kişi kendinden bilir işi; benim Sayın Arzu Aydın gibi CHP’de siyasete başlayıp AKP’de yer bulunca parti değiştirmek gibi bir derdim, niyetim yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiye üye olmanın onuruyla hayata gözlerini yuman partililerim gibi bende ölünceye kadar Cumhuriyet Halk Partisinin üyesi olarak kalacağım. Sayın Milletvekili rahat olsun, AKP’ye geçip, AKP içinde kendisine rakip olmak gibi bir düşüncem kesinlikle yok.”

“EVET, OLDUĞUM YERDE ÇOK SIKINTI VAR”

Aydın’ın ‘Olduğun yerde sıkıntı var, koltuk sallantıda…’ ifadelerine de değinen Türkoğlu ayrıca, “Evet, olduğum yerde çok sıkıntı var. Her gün onlarca işsiz üniversite mezunu genç kardeşim partimize geliyor. Bu gençler ‘Belediyede değil özel sektör de, masa başında değil nerde olursa çalışırım’ diyen kardeşlerimiz. Tek istekleri uzun yıllar çalışıp, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri, aile kurmaya cesaret edebilecekleri bir iş. 65 yaşını geçmiş emekli amcam ‘İnşaatlarda bana bekçilik işi bulur musunuz?’ diye partimize telefon ediyor. Kanser Tedavisi olmak için Ankara’ya gidecek otobüs parasını bulamayan yurttaşım, kendisine yardım etmemiz, yaşadığı sefilliği, fakirliği göstermek için evine davet ediyor. Aylardır kanser tedavisi gören insanlarımız Düzce’de, İstanbul’da, Ankara’da derdine derman arıyor. Bu insanlarımız sadece kanserle değil Covid-19 ile ekonomik sıkıntılarla da mücadele ediyor. Ve dertlerini dile getirmemiz için partimize geliyor. Covid-19 salgını ile ilgili alınan kısıtlama kararları yüzünden iflas eden esnaflarımız, esnafımızın yanında çalışıp işsiz kalan emekçi kardeşimiz ve burada yazmadığım binlerce insanımızın derdi benim şu an bulunduğum yeri, makamı sıkıntılı hale getiriyor. İnsanımızın derdini görüp de çok şükür bulunduğum yer iyi demem mümkün mü? Sayın AKP Bolu Milletvekili Arzu Aydın, sizin bulunduğunuz yer ülkemiz de ki bütün sıkıntıların kaynağı. Siz belki farkında değilsiniz ama asıl sizin koltuğunuz sallantıda. Bireysel olarak sadece şahsınızı değil, kurumsal olarak partinizi kast ediyorum. 2019 Yerel Seçimleri kabul etmeseniz de bu somut gerçeği size söylüyor” dedi.

“BEN HADDİMİ BİLİRİM”

Milletvekili Aydın’ın ‘Olduğu yerde sıkıntı var, koltuk sallantıda’ sözleriyle Cumhuriyet Halk Partisinin Bolu örgütünde yaşanan parti içi sorunları ima ettiğini bildiğini aktaran Türkoğlu, “Kim ne derse desin, partimizi bölmek için kim ne yaparsa yapsın, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu’da dâhil olmak üzere her yerde, kendi içinde hiç olmadığı kadar birlik, beraberlik içindedir. Özgürlüğün, demokrasinin olduğu yerde çok seslilik tabi ki olacaktır. Bizim için olmazsa sorun var demektir. İçimizde ki çok seslilik, kongrelerimizde ki heyecan ve yıllardır iktidar olmamasına rağmen her makamına olan talep Cumhuriyet Halk Partisini yaklaşık bir asırdır var eden ruhtur. Sayın Milletvekili sosyal medyada ki paylaşımında ‘…sözün geçiyorsa kimin nereye aday olacağına karar ver…’ demiş. Sayın Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi AKP’ye benzemez, kimin hangi makama geleceğine üyemiz, delegemiz karar verir. Bu inisiyatifi hiç kimseye devir etmez. Örneğin Milletvekili yaptığı Sayın Tanju Özcan’a rağmen İl Başkanı olarak Sayın H. Kazım Karsu’yu seçer. Genel Başkanımıza muhalif isimlerin başında da olsa milletvekili, belediye başkan adayı olarak Sayın Tanju Özcan’ı seçer. 19 yıldır karaladığınız, iftira attığınız, meydanlarda yuhalattığınız, fanatiklerinize yumruklattığınız ama hiçbir açığını bulamadığınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Genel Başkan olarak seçer. Ben haddimi bilirim. Tek karar veren olmayı hayatta istemem ama fikrimi düşünce mi de hür irademle söylerim. Ben konuşmasını dinlediğim AKP Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın’a anlattıklarının ışığında Belediye Başkan Adayı olmasını ÖNERDİM” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 12:15