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01 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Sosyal medya tek ses “#BoluNurettinBaskanıİstiyor“

    AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi'nin iptali sonrası istifa eden Nurettin Doğanay için sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı.

    01 Ocak 2018 Pazartesi 10:22
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    Sosyal medya tek ses “#BoluNurettinBaskanıİstiyor“
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    HABER BMA

    Bolu, 31 Aralık Pazar günü AK Parti 6. Olağan İl Kongresine hazırlanırken kongreye birkaç gün kala İl Başkanı Nurettin Doğanay'a rakip çıkması ile yaşanan krizin ardından kongre iptal edilmişti. Kongrenin iptali sonrası AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, helallik isteyerek istifa etmişti. Doğanay'ın istifası sonrası AK Parti Bolu Teşkilatı derin bir sessizliğe bürünürken Doğanay'ın yakın çalışma arkadaşları ve Gençlik Kolları üyeleri sosyal medyada Doğanay için destek kampanyası başlattı. "#BoluNurettinBaskanıİstiyor" etiketiyle yüzlerce paylaşım yapan AK Partililer, paylaşımlarına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Merkezi'nin üst düzey yöneticilerini etiketleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Kampanyaya yüzlerce AK Parti Bolu üyesi katılırken Bolulu vatandaşlar da yaptıkları paylaşımlar ile renkli siması, samimi duruşu ve güler yüzü ile herkesin sevgisini kazanmış Nurettin Doğanay'a destek oluyor. Doğanay'ın istifası ve kongrenin iptali ile alakalı AK Parti Genel Merkezi'nden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde 6. Olağan İl Kongresinin yeni tarihinin netlik kazanması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, 6., Olağan

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