Sosyal Medyada E-Ticaret TSO’da anlatıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla düzenlenen “Sosyal Medyada E-Ticaret” konulu eğitim programı TSO konferans salonunda gerçekleştirildi.

TOBB himayesinde ve Bora Önalan’ın sunumuyla yapılan eğitime Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kurul üyelerinin yanı sıra İlimizde faaliyet gösteren çok sayıda kadın ve genç girişimci katıldı.

İki bölümde gerçekleştirilen eğitimde Bora Önalan tarafından sosyal medya kanalları üzerinde işletme sayfalarının oluşturulması, işletme sayfalarında kullanılacak görsellerin ve ürün-hizmet içeriklerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu amaçla kullanılabilecek programlar, iş ilanı oluşturma teknikleri, paylaşılan ürün-hizmet görsellerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi gibi birçok başlıkta katılımcılara bilgiler verildi.