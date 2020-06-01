Sosyal medyada fenomen oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Korona salgını nedeniyle 72 gün sonra kılınmaya başlanan cuma namazları, Türkiye’nin birçok şehrinde farklı görüntülere neden oldu. Bolu'da vatandaşlar cuma namazını çocuk parkında kılarken, İmam hutbeyi kaydırağın üzerine çıkıp okudu. Sosyal medyada paylaşılan cuma namazına ilişkin bir fotoğraf korona salgını dönemine ait tarihi bir kare olarak hafızalarda kalacak. Bolu Aşağısoku mahallesinde çekilen fotoğraf karesinde cuma namazı, caminin yanındaki çocuk parkında kılındı. Namazı kıldıran imamın hutbeyi kaydırağa çıkıp okuması tebessüm ettiren bir görüntüye neden oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ‘kaydırakta hutbe’ etiketiyle esprili paylaşımlarda bulundu. Hutbe sonunda imamın kaydıraktan kayarak inip-inmediği merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 10:26